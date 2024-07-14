المتحدث باسم ترامب: الرئيس السابق بخير ويخضع حاليا لفحوصات طبية

أحمد علوى

قال المتحدث باسم دونالد ترامب، ستيفن تشيونج، إن الرئيس السابق بخير.

وقال، ستيفن تشيونج الرئيس، إن الرئيس السابق ترامب يشكر سلطات إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل على تحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع، وإنه بخير ويتم فحصه في منشأة طبية محلية.

وقال تشيونج في بيان "سنتبع المزيد من التفاصيل".

وسمع دوي انفجارات قوية قبل سقوط ترامب. ثم ساعده العناصر على الوقوف، وكانت الدماء على وجهه. كان يصرخ مرة أخرى على الحشد ورفع قبضته. ومن ثم تم نقله إلى سيارة وإجلائه من مكان الحادث.

ووقع منذ قليل إطلاق نار ‏خلال كلمة ترمب أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وتم نقل ترامب على الفور من الموقع وسط انتشار أمني كبير.

ورفع ترمب يده ملوحاً للحضور للتأكيد أنه بخير.