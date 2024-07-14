الكويت: إلزام جميع القطع البحرية بوضع جهاز التعريف الذاتي (AIS)

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية "الإدارة العامة لخفر السواحل" إلزام جميع القطع البحرية بوضع جهاز التعريف الذاتي (AIS)، سواء كانت متوقفة أو متحركة بسواحل وشواطئ الكويت.



وذكرت الداخلية الكويتية، أنه حرصا من الإدارة العامة لخفر السواحل على حماية مرتادي البحر وحفاظا على أمنهم وسلامتهم قررت وزارة الداخلية بإلزام جميع القطع البحرية بوضع جهاز التعريف الذاتي (AIS)، مؤكدة أنه على المستخدمين تشغيل جهاز التعريف الذاتي (AIS) عند الإبحار، وفي حال إطفاء الجهاز لأي غرض ما يعرض المستخدم للمخالفة بما يعادل (500) دينار كويتي.



وجهاز التعريف الذاتي هو عبارة عن جهاز لتعريف السفن عند الإبحار بندائها وبموقعها وسرعتها لإبحار سهل وآمن.