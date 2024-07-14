الرئيس السيسي يهنئ بيلاروس ومنغوليا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



وأوفد الرئيس السيسي، محمد عاطف عبد الحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية بيلاروس بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.



كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس خوريسوخ أوخنا رئيس منغوليا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



وأوفد الرئيس السيسي، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة منغوليا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.