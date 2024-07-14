اليوم السابع
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الأحد، 14 يوليو 2024 04:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسي يهنئ بيلاروس ومنغوليا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

الأحد، 14 يوليو 2024 03:45 م
الرئيس السيسي يهنئ بيلاروس ومنغوليا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال الرئيس السيسي
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


وأوفد الرئيس السيسي، محمد عاطف عبد الحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية بيلاروس بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.


كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس خوريسوخ أوخنا رئيس منغوليا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


وأوفد الرئيس السيسي، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة منغوليا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.







الرئيس السيسي

بيلاروس

منغوليا

ذكرى يوم الاستقلال في بيلاروس

ذكرى يوم الاستقلال في منغوليا




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