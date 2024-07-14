البيت الأبيض: بايدن تلقى إحاطة بشأن إطلاق النار على ترامب

أحمد علوى

تلقى الرئيس جو بايدن إحاطة أولية بشأن الحادث الذي وقع خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا، بحسب البيت الأبيض.

أظهرت لقطات إصابة المرشح الرئاسى الامريكى دونالد ترامب في وجهه بعد إطلاق نار أثناء كلمة له أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وعلى الفور قام عملاء الخدمة السرية بإخراج الرئيس السابق دونالد ترامب من المسرح بعد سقوطه على الأرض خلال تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وسمع دوي انفجارات قوية قبل سقوط ترامب . ثم ساعده العناصر على الوقوف، وكانت الدماء على وجهه. كان يصرخ مرة أخرى على الحشد ورفع قبضته. ومن ثم تم نقله إلى سيارة وإجلائه من مكان الحادث.

ووقع منذ قليل إطلاق نار ‏خلال كلمة ترمب أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وتم نقل ترامب على الفور من الموقع وسط انتشار أمني كبير.

ورفع ترمب يده ملوحاً للحضور للتأكيد أنه بخير.