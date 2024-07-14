إنفاذ القانون ببنسلفانيا: التحقيق فى إطلاق النار على ترامب باعتباره محاولة اغتيال

أحمد علوى

يجري التحقيق في حادث إطلاق النار على تجمع حاشد للرئيس السابق دونالد ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا، باعتباره محاولة اغتيال محتملة، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون.

وأكدت ثلاثة مصادر في إنفاذ القانون أن مطلق النار كان خارج المكان الذي شهد تجمعًا حاشدًا للرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا.

وقال اثنان من تلك المصادر إن مطلق النار كان على سطح خارج المكان. وأشارت العديد من مصادر إنفاذ القانون إلى هذا الشخص على أنه قناص، على الرغم من عدم وضوح التفاصيل الإضافية حول ذلك.

وقال ريتشارد جولدينجر، المدعي العام لمقاطعة بتلر، إن رئيس المباحث أخبره أن مطلق النار كان في مبنى مجاور للممتلكات وليس لديه تفاصيل إضافية عن الشخص.

لقى أحد الجمهور والمسلح الذى أطلق النار على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حتفهما بعد إطلاق النار على تجمع حاشد للرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، وفقًا لما ذكره المدعى العام لمقاطعة بتلر ريتشارد جولدينجر.

وقال المدعي العام أيضًا، إن ترامب سيكون على ما يرام وتم عزله من قبل جهاز الخدمة السرية الأمريكية، وقال المسؤول إن المتفرج الثاني في حالة خطيرة.