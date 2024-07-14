"أكره الجمهوريين.. أكره ترامب".. ما قاله مطلق النار على ترامب قبل تنفيذ الهجوم (فيديو)

حدد مكتب التحقيقات الفيدرالى توماس ماثيو كروكس، وعمره 20 عامًا من بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا باعتباره الشخص المتورط فى محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب فى مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة توماس ماثيو كروكس، كما تداولوا مقطع فيديو مصور لتوماس ماثيو كروكس ويقول فى المقطع: "أكره الجمهوريين أكره ترامب"، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وذكرت تقارير أمريكية، أن كروكس كان منتسبا إلى الحزب الجمهورى وتخرج عام 2022 من مدرسة بيثيل بارك الثانوية. ويأتى هذا التطور فى مرحلة حرجة تعيشها الولايات المتحدة قبيل انتخابات نوفمبر.

وأثارت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، صدمة كبيرة في الولايات المتحدة، فيما أدانها العديد من زعماء العالم، فقد عبر قادة عدة دول عن صدمتهم وإدانتهم للعنف السياسي الذي سيؤجج من التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.