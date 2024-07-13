شاهد محطة الحمام بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع

كتب سيد الخلفاوى

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، تقدم الأعمال بـ محطة الحمام للقطار السريع، وذلك ضمن تنفيذ الخط الأول للقطار السريع (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مرسى مطروح)

وأضافت الهيئة القومية للأنفاق، أن الخط الأول للقطار الكهربائى السريع يمتد مساره من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوباً حتى العياط ليربط مع الخط الثانى ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالى 675 كم وعدد 21 محطة ( 13 محطات قطار سريع، 8 محطات إقليمية).

ومن المقرر أن تم التنفيذ خلال 24 شهر، والسرعة التصميمية للمشروع 250 كم / ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم / الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة.

وتصنع شركة سيمنز العالمية القطارات المقرر تشغيلها على شبكة قطارات فائقة السرعة يجرى تنفيذها فى مصر بطول 2000 كم تمتد على 3 خطوط وسيتم إضافة خط رابع لها فى أخر مرحلة، ويجرى الأن العمل بالتوازى فى إنشاء الخطين الأول والثانى معا، ومن المتوقع أن يتم تشغيل الخط الأول عام 2026.



المحطة ضمن الخط الاول



تقدم اعمال التنفيذ بالمحطة



محطة الحمام للقطار السريع



محطة الحمام