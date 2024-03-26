شاهد نسب تنفيذ محطة حدائق أكتوبر للقطار السريع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تعمل وزارة النقل على سرعة انجاز مشروع الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح) ومن بين المحطات الهامة محطة حدائق اكتوبر، وهى محطة تبادلية بين الخط الأول للقطار الكهربائى السريع والخط الثانى الذى يصل محافظات الصعيد.



وتقع محطة حدائق أكتوبر على حدود مدينة 6 أكتوبر، بالقرب من الطرق الدائرى، وهى محطة سطحية تخدم المناطق السكنية المحيطة بها.



وسيتم تبادل الخدمة من خلال المحطة بين الخطين الأول والثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع، وسيكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى وتحتوى على الأرصفة اللازمة للخطين فى نفس المنسوب.



و منظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.

ويبلغ طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.



محطة حدائق اكتوبر بشبكة القطارات السريعة

محطة حدائق اكتوبر