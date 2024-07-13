زيلينسكى دفاعا عن زلة لسان بايدن: يمكننا أن ننسى بعض الأخطاء

أ ش أ

فيما بدا أنه دفاعا عن زلة لسان الرئيس الأمريكى جو بايدن بعد أن دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بـ"الرئيس بوتين"، خرج الأخير عن صمته قائلا: "يمكننا أن ننسى بعض الأخطاء وواشنطن دعمت كييف كثيرا".



وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد أخطأ فى كلمته خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسى حينما أراد تقديم الرئيس الأوكرانى زيلينسكى لإلقاء كلمته قائلا "الآن أريد أن اترك الكلمة لرئيس أوكرانيا الذى يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والإصرار.. سيداتى وسادتي، الرئيس بوتين".. وضجت القاعة بأصوات الحضور مطالبين الرئيس الأمريكى بتصحيح اسم الرئيس الأوكراني.



ثم استدرك الرئيس الأمريكى خطأه موجها حديثه للرئيس الأوكراني: "سنهزم الرئيس بوتين.. لقد كنت أركز بشدة على هزيمة بوتين".



وذكرت مجلة "تايم" الأمريكية أن زيلينسكى التقى بالمراسلين اليوم /السبت/، بعد وقت قصير من هبوطه فى مطار شانون فى مقاطعة كلير بأيرلندا، حيث كان فى استقباله رئيس الوزراء الأيرلندى سيمون هاريس.



وقال فى رده على سؤال من أحد الصحفيين عن خطأ بايدن: "إنه خطأ.. أعتقد أن الولايات المتحدة قدمت الكثير من الدعم للأوكرانيين.. يمكننا أن ننسى بعض الأخطاء، أعتقد ذلك".



وتقدم الولايات المتحدة حاليا دعما عسكريا لأوكرانيا فى حربها مع روسيا منذ فبراير 2022.



ومنذ ذلك الحين خصصت الولايات المتحدة أكثر من 52 مليار دولار كمساعدات أمنية لدعم جهود أوكرانيا فى حربها ضد روسيا، وتأمين حدودها، وتحسين إمكانية التشغيل البينى مع حلف شمال الأطلسي،بحسب وزارة الدفاع الأمريكية.



جدير بالذكر أن هذا الخطأ يضاف إلى قائمة الأخطاء التى تلاحق الرئيس الأمريكى جو بايدن فى لحظات محورية تزامنا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى شهر نوفمبر المقبل، حيث يدعوه بعض الديمقراطيين إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، وسط قلق متزايد بشأن قدرة بايدن على الأداء ضد منافسه دونالد ترامب.. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب أداء الرئيس الذى تعرض لانتقادات كبيرة فى المناظرة الأولى، وما تلا ذلك من عثرات.