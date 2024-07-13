اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يوليو 2024 04:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة الغربية تنعى اللاعبة شذى نجم بطلة السباحة بنادى طنطا الرياضى

السبت، 13 يوليو 2024 08:27 م
محافظة الغربية تنعى اللاعبة شذى نجم بطلة السباحة بنادى طنطا الرياضى شذي نجم
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعت محافظة الغربية ببالغ الحزن والأسى البطلة شذى نجم بطلة السباحة بنادى طنطا الرياضي، والتي وافتها المنية مساء اليوم.

وتقدم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بخالص العزاء والمواساة لأهالي الفقيده داعيا المولي عز وجل أن يتغمدها برحمته ويدخله فسيح جناته.

وأعلن مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي، برئاسة السيد المحاسب فايز عريبي، تعليق النشاط الرياضي في جميع الألعاب الرياضية بالنادي، وإعلان الحداد لمدة 3 أيام، وذلك حداداً علي روح بطلة السباحة في النادي البطلة شذي نجم التي وافتها المنيه ظهر اليوم

وكان مجلس الإدارة وأسرة النشاط الرياضي قد نعت بطلة النادي،  والتي لازمت فراش المرض قرابة الشهرين،  بعد تعرضها لحالة توقف في القلب بشكل مفاجئ، ورغم محاولات إسعافها ونقلها الي أحد المستشفيات الخاصة ورغم المحاولات الطبية إلا أنها فارقت الحياة.







محافظة الغربية

محافظ الغربية

البطلة شذى نجم

وفاة شذى نجم بطلة السباحة بنادى طنطا




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة