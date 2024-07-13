محافظة الغربية تنعى اللاعبة شذى نجم بطلة السباحة بنادى طنطا الرياضى

الغربية مصطفى عادل

نعت محافظة الغربية ببالغ الحزن والأسى البطلة شذى نجم بطلة السباحة بنادى طنطا الرياضي، والتي وافتها المنية مساء اليوم.

وتقدم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بخالص العزاء والمواساة لأهالي الفقيده داعيا المولي عز وجل أن يتغمدها برحمته ويدخله فسيح جناته.

وأعلن مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي، برئاسة السيد المحاسب فايز عريبي، تعليق النشاط الرياضي في جميع الألعاب الرياضية بالنادي، وإعلان الحداد لمدة 3 أيام، وذلك حداداً علي روح بطلة السباحة في النادي البطلة شذي نجم التي وافتها المنيه ظهر اليوم

وكان مجلس الإدارة وأسرة النشاط الرياضي قد نعت بطلة النادي، والتي لازمت فراش المرض قرابة الشهرين، بعد تعرضها لحالة توقف في القلب بشكل مفاجئ، ورغم محاولات إسعافها ونقلها الي أحد المستشفيات الخاصة ورغم المحاولات الطبية إلا أنها فارقت الحياة.