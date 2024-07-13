الصحة العالمية: السمنة تسبب مضاعفات خطيرة.. تعرف على أهم النصائح لخفض الوزن

قالت منظمة الصحة العالمية، إن السمنة تشكل قضية صحية رئيسية في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، يعاني أكثر من نصف النساء (53%)، ونصف الرجال (45%) تقريبًا، وكذلك 8% من الأطفال والمراهقين في سِن المدرسة، من السمنة.
وأضافت، تحدث السمنة عندما يخزِن الجسم الدهون الزائدة التي قد تلحق الضرر بالصحة.
السمنة
يمكن أن تنشأ هذه الحالة المعقدة من عوامل مختلفة:
نظام غذائي عالي السعرات الحرارية
تناول طعام غني بالدهون أو السكر أو الملح
قلة النشاط البدني
العوامل الوراثية
حالات صحية معينة
تشمل العواقب الطبية للسمنة ما يلي:
أمراض القلب والأوعية الدموية: السكتة وأمراض القلب
مرض السكري
بعض أنواع السرطان
الاضطرابات العضلية الهيكلية
تنصح منظمة الصحة العالمية للحد من السمنة بإتباع الآتى:
1.قلل من استهلاكك للطاقة من الدهون والسكر
2.احرص على زيادة استهلاكك للفواكه والخضروات
3.مارس النشاط البدني بانتظام