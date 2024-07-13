خليل الحية نائب رئيس حركة حماس: على نتنياهو وحكومته الرد على الوسطاء وليس نحن

كتب محمد شرقاوى

قال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس إنه على نتنياهو وحكومته أن يردوا على الوسطاء وليس نحن، ونؤكد أن مزاعم الاحتلال ونتنياهو تحمل كذبها في مضامينها، ونتنياهو كان يتمنى أن يعلن خطاب نصر مزيف في خطابه البائس، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.