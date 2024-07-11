محافظ البحيرة: خطة متكاملة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وجود خطة متكاملة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن هناك توجهات واضحة من القيادة السياسية، بالوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على تحسين جودة الحياة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل .



جاء ذلك خلال جولتها الميدانية بمركزى رشيد وادكو، وذلك للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الجولة تفقد اعمال الرصف بمركذ ادكو وكذلك زيارة مستشفي إدكو المركزي، والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين، ووجهت بالعمل على حلها وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي.

كما قامت محافظ البحيرة بجولة ميدانية بمركز رشيد تضمنت تفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالجدية،بتكلفة استثمارية بلغت 50 مليون جنيه، و وجهت بسرعة دفع العمل وإزالة ما يعترض المشروع من معوقات وبدء التشغيل الكلي للمحطة.

شارك فى الجولة الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس السكرتير العام المساعد وممثلي كافة الجهات المعنية بالمحافظة.