جامبيا تحصل على تمويل بـ10.9 مليون دولار من صندوق النقد الدولى

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أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وجامبيا المراجعة الأولى بموجب ترتيب التسهيل الائتماني الموسع ما سمح بالموافقة على صرف 10.95 مليون.



وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن جامبيا حصلت على برنامج يسمح لها بالنفاذ إلى تمويل 98.7 مليون دولار، يصرف تباعاً وفق التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بين الطرفين.



وسجل الصندوق انتعاش النشاط الاقتصادي في جامبيا بنسبة 5.3 في المائة العام المنصرم، مدعومًا بالأداء الجيد لقطاعات الزراعة والخدمات والاتصالات والبناء.



ولاحظ الصندوق استمرار ارتفاع عدد السياح الوافدين لكنهم ظلوا أقل بقليل من مستويات ما قبل الوباء، كما أظهرت تدفقات التحويلات أيضًا أداءً جيدًا مستدامًا وسط تراجع التضخم من ذروة بلغت 18.5 في المائة في سبتمبر 2023 إلى 11 في المائة أبريل الماضي.



واعتبر الصندوق تراجع التضخم معززاً بانخفاض أسعار الغذاء والطاقة العالمية، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي متوسط الأجل البالغ 5 في المائة.