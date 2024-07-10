7 مظاهر زراعية متوقعة لموجة ارتفاع الحرارة.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الموجة شديدة الحرارة ستكون ذروتها الخميس والجمعة، نتيجة امتداد المنخفض القادم من الهند في إحداث موجات حارة قوية في مصر، حيث يتسبب في حدوث ضغط جوي منخفض قد يصل خلال هذه الفترة إلى أدنى من 995 ملليبار، كما أنه سبب رئيسي خلال هذه الفترة من كل عام لأن تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

أهم المظاهر الزراعية المتوقعة:

1- زيادة درجات حرارة الليل يزيد من معدلات تنفس الظلام Dark respiration مما يزيد من معدل هدم المادة الجافة التي يصنعها النبات وزيادة إفراز هرمون الايثلين بالتالي ضعف معدلات التحجيم في الثمار والحبوب أو الاتجاه أكثر للنضج المبكر.

2- زيادة خطورة الحشرات حرشفيات الأجنحة (ديدان الأوراق والثمار) وخاصة دودة الحشد حيث تبدأ أجيال الصيف في التشكل وهي الأجيال الأشرس والأسرع في الظهور والتطور، خاصة على زراعات الذرة المتأخرة في مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد.

3- يزيد حاجة النبات المياه لأكثر من 30% عن متوسط الاستهلاك الصيفي ويجب أن يراعى ذلك خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة أو الشتل ( الخضر وبعض أشجار الفاكهة ) .

4- تزيد فيه لسعات الشمس على ثمار المحاصيل خاصة الرمان والطماطم .

5- تزيد مشاكل ضربات الشمس عند التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة ولفترة طويلة أثناء الظهيرة .

6- سادساً مع توالي ارتفاع الحرارة يؤدي إلى زيادة متسارعة في النمو الخضري ما يسبب زيادة في معدلات التنفيل في الخضر الثمرية وفشل الاخصاب في المحاصيل الحقلية، كما يجعل النباتات أكثر عرضه للإصابة بالأمراض المحبة للحرارة والرطوبة العالية ( البياض الزغبي على العنب والقرعيات والريحان).

7- مع توقع هبوب رياح ساخنة فقد تسبب بعض الضرر لمحصول القطن بسقوط بعض اللوز والوسواس وقد يصاب كذلك الأرز المتأخر ببعض الضرر ويتأثر كذلك تحجيم ثمار الزيتون والتمور والموالح.