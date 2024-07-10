2975 طالب وطالبة يؤدون امتحانات التيرم الثانى لبرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

بدأت جامعة سوهاج، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لبرامج التعليم المدمج للعام الجامعي 2023/ 2024، وذلك بمختلف البرامج الدراسية بالشراكة مع جامعتي القاهرة والمنيا، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال إن العملية الامتحانية تسير فى أجواء سادها الهدوء والاستقرار دون رصد أية مشكلات تعوق انتظامها، موضحاً أن مواصفات ورقة الامتحانات وضعت وفقاً للمعايير التى أقرها مجلس الجامعة، وبما يتناسب مع القدرات المختلفة للطلاب، موجهاً الشكر لإدارة المركز على مايبذلوه من مجهودات حثيثة من أجل تحسين الخدمات التعليمية، وتيسير إجراءات الالتحاق ببرامج التعليم المدمج.

وفي هذا السياق أجري الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للامتحانات والتي يؤديها 2975 طالب وطالبة بمختلف البرامج، حيث تم توزيعهم على عدد من اللجان داخل مجمع مدرجات الدكتور السماحي، وأيضاً مجمع المدرجات المركزي بمقر الجامعة القديم، مضيفاً أن امتحانات الشراكة مع جامعة القاهرة تعقد على 4 فترات، حيث تبدأ الفترة الأولى الساعة 10 صباحاً، وتنتهى الفترة الأخيرة الساعة 4 مساءً، أما امتحانات الشراكة مع جامعة المنيا فتجري على فترتين من 10 صباحاً وحتى الثانية ظهرا، موجهاً بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة حدوث أحداث غش أو شغب داخل اللجان، لضمان سير انتظام الامتحانات بكل يسر.

وأوضح الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، أن برامج الشراكة مع جامعة القاهرة تضم برامج (التجارة، الترجمة الإنجليزية، الاجتماع، النشر والحفظ الرقمي، علم النفس، التاريخ، التربية الخاصة، الطفولة المبكرة، ودار العلوم)، ويؤديها 2357 طالب، وتستمر الامتحانات حتى 23 من يوليو الجاري، أما برامج الشراكة مع جامعة المنيا فتشمل برنامج العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث وبلغ عدد الطلاب به 600 طالب، وتستمر فيها الامتحانات حتى 21 من يوليو الجاري، مضيفاً أن مجلس إدارة المركز أنهى استعداد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول على أكمل وجه، حيث تم تشكيل لجان الكنترول، وتوزيع الملاحظين والتأكد من وجود الخدمات الطبية والأمنية، وتوفير كافة سبل الراحة لأداء الامتحانات بشكل منظم.