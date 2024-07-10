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233 يوما.. تعرف على موعد شهر رمضان المبارك 2025

الأربعاء، 10 يوليو 2024 11:41 ص
233 يوما.. تعرف على موعد شهر رمضان المبارك 2025 هلال رمضان - أرشيفية
كتب محمود راغب

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حوالى 233 يوما على شهر رمضان 2025 ، ويتساءل الكثير من المواطنين عن موعد أول أيامه، و تشير الحسابات الفلكية أن شهر رمضان مرتقب له أن يكون أول مارس 2025 وذلك وفقا للحسابات المبدئية .

يأتى ذلك بعدما أعلنت دار الإفتاء أن غــرة شهـر المحرم 1446 هـ يوم الأحد 7/7/2024 م، وهو أول أيام الشهر وبداية العام الهجرى الجديد .

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

 







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رمضان 2025

موعد شهر رمضان 2025



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