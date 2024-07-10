مفوضية حقوق الإنسان: قلقون بشأن سلامة موظفى الأمم المتحدة فى اليمن

جنيف (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمى لورانس، أن المفوضية تشعر بقلق بالغ بشأن سلامة موظفى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين من قبل جماعة الحوثى فى اليمن، داعية إلى إطلاق سراحهم الفورى وغير المشروط.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء تم احتجاز ثلاثة عشر من موظفي الأمم المتحدة وعدد من موظفي المنظمات غير الحكومية منذ أكثر من شهر من قبل جماعة الحوثى في اليمن، ليضافوا إلى زميلين أممين آخرين تم احتجازهما في نوفمبر 2021 وأغسطس 2023.

ودعا المتحدث باسم المفوضية إلى إطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط، مطالبا الدول والكيانات التي لها تأثير على جماعة الحوثى إلى استخدامه لضمان الإفراج الآمن والفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين.

