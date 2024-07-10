اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يوليو 2024 05:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفداً من "منتدى النمو الأخضر"

الأربعاء، 10 يوليو 2024 04:43 م
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفداً من "منتدى النمو الأخضر" مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وفداً من كبار الباحثين  المشاركين فى "المنتدى العربي للاقتصاد الدائري والنمو الأخضر" الذى يعقد بمكتبة الإسكندرية، خلال الفترة من 8 الى 10 يوليو الجارى.

شهد اللقاء مناقشة نتائج أعمال "أسبوع الابتكار الأخضر" الذي تستضيفه المكتبة من خلال قطاع البحث الأكاديمى، وتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم ومكتبة الإسكندرية.

كما تم مناقشة فرص وإمكانيات التعاون المشترك في مجالات التحول الأخضر من خلال تكاتف جهود المؤسسات المختلفة المعنية بموضوع المنتدى، وكذلك بحث فرص تنظيم مؤتمر لشباب الباحثين في هذا الصدد، وقد رحب الدكتور أحمد زايد بالأمر وأكد دعم المكتبة لتنظيمه.

 







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