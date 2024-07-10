تعاون مشترك بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة التونسية

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور كمال دقيش؛ وزير الشباب والرياضة في تونس الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، على هامش زيارة الدكتور أحمد زايد لتونس، لحضور مؤتمر تدور فعالياته حول "الجيل الرقمي".

أشاد الوزير بالأنشطة والفاعليات التي تقدمها المكتبة وعبَّر عن رغبة وزارة الشباب والرياضة في تونس في التعاون مع مكتبة الإسكندرية في الأنشطة الثقافية الخاصة بالشباب العربي، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في هذا الضوء.

من جانبه عبر الدكتور أحمد زايد عن ترحيب المكتبة بهذا التعاون، وذلك في ضوء العلاقات الحميمة التي تربط بين مصر وتونس.



