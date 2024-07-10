مدير أورام أسوان: المركز يخدم 1.5 مليون نسمة بالصعيد وأجهزة على أعلى مستوى

أسوان - عبد الله صلاح

أكدت الدكتورة رجاء لبيب، مدير مركز أورام أسوان، أن المركز يواصل تقديم خدماته الطبية والعلاجية لمرضى الأورام فى جنوب الصعيد لنحو 1.5 مليون نسمة.

وأضافت الدكتورة رجاء لبيب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المركز يقدم خدمات التغذية العلاجية والعلاج الطبيعى ومناظير المثانة، كما يقدم مركز أورام أسوان خدمات العلاج الإشعاعى وبلغت نسبة التردد خلال العام 2023-2024 (660) حالة.

وأشارت إلى أنه خلال العام ذاته تم ادراج خدمة العلاج الإشعاعى المتغير الشدة IMRT والذى يعد من أحدث الطرق العلاجية المتطورة وقد بلغ عدد الحالات IMRT (180) حالة خلال العام ذاته وذلك فى حالات (الرأس والرقبة وأورام الحوض والثدى الأيسر وأورام الجهاز الهضمى".

وأوضحت مدير مركز أورام أسوان، أن يقدم الخدمات التشخيصية كالأشعة العادية - الموجات الصوتية - الأشعة المقطعية - الرنين المغناطيسى 1.5 تسلا -جاما كاميرا -المحاكى الخطى بالأشعة المقطعية-المناظير-معمل الدم-معمل الباثولوجي.

وتابعت، أن المركز يقدم خدمات علاجية بالعيادات، منها عيادة الكشف الجديد وعلاج الأورام وجراحة الأورام والألم والتلطيف والغدة الدرقية وأمراض الدم والكشف المبكر لأورام الثدى والتغذية العلاجية والمسالك البولية والتخدير والجهاز الهضمى والعلاج الإشعاعيّ.

وأكدت أنه يتم إجراء الجراحات بالمركز والعمليات الكبرى كاستئصال الأورام -فص الكبد-استئصال جذرى لرأس البنكرياس-أورام المعدة -أورام اللسان والغدد الليمفاوية-أورام المبايض والرحم والجلد والفم وغيرها، كما يجرى المركز المسح الذرى على الغدة والكلى والقلب بالمجهود والعظام ورنين مغناطيسى بالتخدير.

يشار إلى أن مركز أورام أسوان يتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، تحت إشراف الدكتورة مها إبراهيم، رئيس الأمانة، ويضم المركز 58 سريرا داخليا و6 أسرة رعاية مركزة و23 كرسى كيماوى و2 غرفة عمليات ووحدة مناظير وأشعة تداخلية.