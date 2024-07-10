مديرية شباب شمال سيناء تنظم فعاليات صيفية متنوعة لجذب الأطفال والنشء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن إيهاب حسن، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، استمرار الفعاليات المتنوعة فى المراكز الشبابية خلال إجازة الصيف، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تهدف لجذب الأطفال والنشء، تماشيًا مع استراتيجية الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأضاف حسن، أن مديرية الشباب والرياضة نظمت ورشة عمل لتعليم الرسم فى مركز شباب السلام، كجزء من الأنشطة الصيفية المتنوعة التى تتضمن أيضًا ورشة لتعليم الخط العربي. وتهدف هذه الورش إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لممارسة مختلف الأنشطة، تماشيًا مع سياسة الوزارة الرامية إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة.



وفى إطار التعاون مع مديرية الصحة بشمال سيناء، نظمت الإدارة الاستراتيجية بالمديرية ندوة تثقيفية بعنوان "التغذية المثالية للرياضيين خلال موسم الصيف" فى مركز شباب مدينة العريش، بحضور ناصر العزازى مدير المركز.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة أن الندوة تناولت موضوعات متعددة، منها أساسيات التغذية، المغذيات الكلية والجزئية، وأنواع التلوث الميكروبى والكيميائى للأغذية، ومكونات الهرم الغذائى، وأكد على أهمية هذه الندوات لتوعية الرياضيين فى كافة المجالات الصحية.



واختتم بالإشارة إلى انتهاء فعاليات المعسكر التدريبى الأول لتدريب الشباب فى نسخته الرابعة بمركز شباب السلام بمدينة العريش. وأوضح أن مسابقة "تحدى الشباب" تأتى ضمن المبادرة العالمية "جيل منطلق"، التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ومؤسسة بلان الدولية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودعمهم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة فى مواجهة القضايا العالمية مثل تغير المناخ وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون المتزايدة، من خلال أفكارهم المبتكرة ومبادراتهم.