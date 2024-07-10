مديرية العمل ببورسعيد: الاهتمام بتطوير منظومة التدريب المهنى خاصة فى المجالات الفنية

كتبت آية دعبس

افتتحت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، فعاليات بداية العام التدريبي الجديد 2024 – 2025 ، بورشة تدريب حول ريادة الأعمال لخريجات ومتدربات جدد بقسم التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني ببورسعيد ، شهدت عروض تقديمية لأربع فرق جديدة من خريجات التفصيل والخياطة بالمركز حاصلات على مؤهلات عليا متنوعة ، ويرغبون فى بدء مشاريعهم الخاصة ، حيث قام كل فريق عمل من الخريجات بشرح المشروع ، وكيفية إعداد ملف كامل لمشروعهم ، بداية من دراسة الجدوى وإجراء التعاقد وكيفية تنفيذ وخياطة المنتج النهائى " mini dress " ، وحساب التكاليف المستخدمة لتنفيذ المنتج المطلوب ، واختيارهم لطريقة التسويق الالكتروني ، كما جرى عرض فيديو توثيقي لكل فريق عن مراحل العمل وتفاصيل المشروع كفكرة تطبيقية لريادة الأعمال، وذلك تمهيداً لتقييم المشاريع من لجنة التحكيم ، ودارت مناقشات عن المعوقات التى واجهت المتدربات فى التخطيط والتنظيم والتنفيذ وتوفير الموارد وحساب التكاليف وتبادل الخبرات من أجل مزيد من الدعم والمساندة وتعزيز قدرات الفتيات لبدء مشروع جديد.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، فى بداية العام التدريبي الجديد 2024 ، بالاهتمام بتطوير منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتمكين المرأة إقتصادياً من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ، وأضاف مدير المديرية أنه خلال الفعاليات قدم تحيات وزير العمل للمتدربات خلال الدورة التدريبية الجديدة، مؤكداً على توجيهاته للمديرية بأن على رأس أولويات العمل الاهتمام بالتدريب المهنى للشباب ، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو دور أصيل للمديرية ، وذلك استمرارا فى دعم وزارة العمل لخريجي مركز التدريب فنياً ومهارياً لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأشار مدير المديرية إلى أنه استمع خلال الفعاليات لبعض خريجات ورش التفصيل ممن بدأوا مشاريع صغيرة من خريجي مركز التدريب بالمديرية، وفي الختام حث الحضور على أهمية التخطيط للمستقبل والبدء فى خطوات عملية للتأهيل لسوق العمل من خلال التدريب المهنى واكتساب مهارات المنافسة والإبداع والتسويق الالكترونى ، وتكون كل سيدة قـادرة على بدء مشروع خاص بها، ومؤكداً على أنه ستظل مديرية العمل دائماً داعمة لكل الخريجات وستقوم بالمتابعة المستمرة والتوجيه.