مديرية العمل بالقاهرة تبحث سبل التعاون مع شركة إماراتية

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة القاهرة، استقبلت وفداً من أحد الشركات الإماراتية لبحث التعاون ومناقشة الخدمات التي تقدمها الوزارة ومديرية العمل، والمحافظة ، في إطار التحول الرقمي، ودورهم في تسهيل أي معوقات للمستثمرين ، وكذلك تنظيم جولة تفقدية للخدمات الموجودة بديوان المديرية، حيث اختارت الشركة الاستثمار في مصر واختيارها كمركز لتعهيد عملياتها في المنطقة، يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتمتع بالجاذبية ، لا سيما في ضوء توافر المهارات والكوادر المصرية الشابة المؤهلة لتصدير الخدمات الخاصة بتنمية الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ، وفى إطار جهود وزارة العمل والمديرية نحو تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة ، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيًا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لـ سوق العمل.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية لخدمة المواطنين تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، حول أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة ، والتوسع في برامج التدريب المهني،وتحسين أوضاع العمال المصريين ،والتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل داخل بيئة عمل لائقة ،وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية المُتخصصة في مجال العمل من أجل المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد مدير المديرية على حرص المديرية على تعزيز سبل التعاون مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين فى كافة ملفات العمل فى التدريب المهنى وتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل اللائقة وكذلك تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .