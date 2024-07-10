محافظ كفر الشيخ يتفقد دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، بمدينة كفرالشيخ، بمشاركة الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، للوقوف علي إحتياجاتهم، واطمأن محافظ كفرالشيخ، على أوضاع الأطفال داخل الدار، والخدمات المقدمة لهم، والاستماع إلى احتياجاتهم، حيث استمع لمشرفى دار الأمل وما يقومون به لتلبية إحتياجات الأطفال الأيتام، مؤكدًا على أهمية توفير أفضل رعاية لهم، ودعمهم لتحقيق مستقبل أفضل، وتقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية لهم، مشيدًا بجهود القائمين على رعاية الأطفال والداعمين للأيتام.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.



محافظ كفر الشيخ يتفقد دار الامل



محافظ كفر الشيخ يحاور الاطفال