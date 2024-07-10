محافظ كفر الشيخ يتفقد الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة توافر السلع.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، الشركة العامة لتجارة الجملة بوسط مدينة كفر الشيخ، بمشاركة الدكتور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وذلك لمتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مؤكدًا على متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هي ظاهرة يعاني منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معًا، لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التى تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطرى، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التي تقدمها معارض "معًا ضد الغلاء" بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومواجهة أى ممارسات احتكارية أو زيادات فى الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم متابعة توافر السلع فى ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، ومنها تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25% وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

وكلف محافظ كفر الشيخ، مسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

جدير بالذكر، أن محافظة كفر الشيخ، قامت بافتتاح عدد من منافذ "معًا ضد الغلاء" بمدن المحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.



تفقد المحافظ المنافذ للتأكد من توفير السلع الغذائية



توفير السلع الغذائية بكفر الشيخ



توفير اللحوم في المنافذ