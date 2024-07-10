محافظ كفرالشيخ يتفقد أسعار الأسواق وقطاع ربط طريق دسوق المزدوج الجديد

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، قطاع ربط طريق كفرالشيخ - دسوق المزدوج، بطريق كفرالشيخ - دسوق الفردى، بمشاركة الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، موجهاً بسرعة تنفيذ الأعمال تلبية لاحتياجات المواطنين، ولمواجهة التكدس المرورى بمنطقة مصرف سالم، تقاطع طريق دسوق المزدوج آلجديد بالطريق القديم، والربط بين تلك الطرق مع طريق كفرالشيخ- قلين، وطريق كفرالشيخ، سيدى سالم.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم الإنتهاء إلى عمل حائط ساند رأسى من الدبش للبر الأيمن لمصرف سالم، وذلك لتعديل وضع المصرف الحالى، بحيث يتم إستغلال عرض نزع الملكية بالكامل، مع عمل اتجاهين للحركة المرورية، بواقع 3 حارات مرورية بكل إتجاه بطول 550 مترًا، لتحقيق السيولة المرورية، وكذا إنشاء 3 كبارى سطحية على مصرف سالم، ومصرف تحويلة نمرة 8، بتكلفة تقديرية 135 مليون جنيه.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن ربط «طريق كفرالشيخ - دسوق المزدوج، بطريق كفرالشيخ - دسوق الفردى»، من أهم محاور التنمية بالمحافظة، ويعد مشروعًا حيويًا هامًا، يساعد فى تحسين حركة المرور، من خلال ربط عددًا من المراكز بشكل مباشر، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، السوق الحضرى المطور بشارع صلاح سالم، وسط مدينة كفرالشيخ، بمشاركة الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، لمتابعة الأسعار، والتأكد من جودة المنتجات، مشددًا بوضع ملصقات الأسعار على السلع والمنتجات، ومتابعة أعمال المرافق والخدمات وتطهير السوق بصفة دائمة.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية السوق المطور فى تحقيق الانضباط فى الشوارع والقضاء على الأسواق العشوائية، ومواجهة الإشغالات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مظهر حضاري لمدينة كفرالشيخ.

وجه "عبد المعطى" بالحفاظ على نظافة السوق، واستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ إلى الأسواق المطورة، مع التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، والعمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن محافظة كفرالشيخ، تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وخلال جولته التقى محافظة كفر الشيخ، عددًا من المواطنين، واستمع إلى طلباتهم موجها بإيجاد الحلول العاجلة لها والتواصل معهم ميدانيًا، مؤكداً أن المواطن هو المحور الأساسي للتنمية، ورضا المواطن هو هدفنا الأول.