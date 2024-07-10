محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير السوق الحضرى الجديد.. فيديو وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير السوق الحضري الجديد، بمشاركة الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، وذلك بمحور صبرى القاضى، غرب مدينة كفرالشيخ، بإجمالى عدد 21 باكية، ونسبة تنفيذ 70٪؜، وذلك فى إطار خطة متكاملة لتطوير الأسواق العشوائية ولتحسين المظهر الحضارى للمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص العمل، مكلفًا بسرعة تنفيذ أعمال التطوير وفقًا للمواصفات المحددة، مع مراعاة جودة التشطيبات والأعمال الفنية، والتأكد من مطابقة جميع الأعمال للمعايير المعتمدة، وفقاً لاحتياجات المواطنين.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تطوير السوق الحضري الجديد بمحور صبرى القاضى، غرب مدينة كفرالشيخ، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتطوير المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والاستثمار الأمثل للمنشآت والمواقع غير المستغلة بما يلبي إحتياجات المواطنين .

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن السوق الحضرى المطور يتضمن العديد من الأنشطة منها، الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، والأسماك واللحوم، والمنتجات المتنوعة، وذلك لتوفير إحتياجات المواطنين، وحفاظًا على المظهر الحضارى لشوارع كفرالشيخ، ومواجهة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين ومخالفات الإشغالات، لافتًا إلى تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع إحتياجات المواطنين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة الإنتهاء من الأعمال فى الفترة المحددة مع إعداد خطة لنقل الباعة الجائلين والأسواق الصغيرة العشوائية إلي السوق المطور الجديد بمحور صبرى القاضى، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وإستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفرالشيخ إلى السوق المطور مع التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، مشيدًا بمشروع سوق كفرالشيخ الحضرى المطور بشرق مدينة كفرالشيخ كتجربة متقدمة فى منظومة تطوير الخدمات بالمحافظة، الذى تم إنشاؤه على مساحة حوالى 3000م2، بشارع صلاح سالم، وسط مدينة كفرالشيخ، وتم نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفرالشيخ، وتسكينهم فى السوق المطور، لتحقيق الإنضباط فى الشوارع وتسهيل حركة المرور ومواجهة الإشغالات، والعمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة فى باقى مدن محافظة كفرالشيخ، تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.



الأعمال الجارية في السوق الحضري



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