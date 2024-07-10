محافظ المنوفية يوجه بإدراج تنفيذ شبكة صرف مغطى لقرية شبشير طملاى ضمن حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

استمع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لشكاوى عدد من المواطنين، اليوم فى ديوان المحافظة، حيث طالب عدد من أهالى قرية شبشير طملاى التابعة لمركز ومدينة منوف بنفيذ شبكة صرف زراعى مغطى بحوض الرمية وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى باتخاذ الإجراءات اللازمة وإدراجها ضمن مشروعات حياة كريمة بالمرحلة الثانية استجابة لمطالب الأهالى وحفاظاً على الرقعة الزراعية.

هذا ووجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالديوان العام بالبحث الفورى لطلب مواطن من ناحية الحلا مشة ببركة السبع يلتمس إجراء معاينة على الطبيعة للتأكد من وجود شارع بالمخطط التفصيلى من عدمه تحقيقاً للصالح العام، وفحص شكوى أخرى لمواطن بطوخ دلكة بتلا يتضرر من عدم نهو إجراءات ترخيص قطعة أرض خاصة به والعرض عليه لاتخاذ اللازم نحو الحفاظ على حقوق المواطنين.

وخلال اللقاء استمع محافظ المنوفية لشكوى مواطن يتضرر من وجود مخالفات بأحد مراكز الشباب وعلى الفور أمر المحافظ بتشكيل لجنة من الشئون القانونية والتفتيش والمتابعة بالديوان العام لفحص كافة المستندات والتأكد من مدى صحة الشكوى والعرض عليه بتقرير مفصل اليوم.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار اللقاءات اليومية بالمواطنين للتعرف على شكواهم ومطالبهم واتخاذ إجراءات وحلول فورية حيالها ، مشيراً حرصه على فتح قنوات مباشرة للتواصل مع كافة المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعى والتعامل الفورى معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.

كما كلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالتنسيق مع المستشار الهندسى للمحافظة بفحص شكوى مواطن بناحية هورين ببركة السبع يتضرر من تعنت موظفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع لعدم تطبيق ومنح نسبة الـ25% تخفيض من إجمالى رسوم التصالح على مخالفات البناء فى حالة السداد الفورى وفقاً لأحكام القانون، وكذا فحص موقف مواطن يتضرر من عدم قيام المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف باستكمال إجراءات تعلية منزله والعرض عليه لاتخاذ اللازم.