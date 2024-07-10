107 ملايين جنيه لمشروعات الصرف بقرى مركز البدارى بأسيوط ضمن حياة كريمة

أسيوط - هيثم البدرى

تنفذ مبادرة الرئيس حياة كريمة بمركز البدارى فى محافظة أسيوط، مشروع الصرف الصحى المتكامل لعدد من القرى بتكلفة إجمالية تصل إلى 107 ملايين جنيه، حيث تقوم بتنفيذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرى مركز البدارى بإجمالى 19 قرية لتوصيل خدمات الصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجًا والتوسع فى المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وقال محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى فى تصريحات صحفية، إنه يجرى تنفيذ مشروع تجميع الصرف الصحى بقرى (النواميس - النواورة ـ العتمانية ـ وادى الشيخ) بتكلفة 107 ملايين جنيه لخدمة 7 آلاف نسمة وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بالنواورة بتكلفة إجمالية 59 مليون جنيه.

ولفت الديب، إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحى لجميع القرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى وصلت إلى نسب مرضية وذلك فى إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأشار رئيس مركز ومدينة البدارى، إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفذ المشروعات بالقرى والنجوع بمركز البدارى عن طريق الجولات الميدانية وعقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل .

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابعا بإجمالى عدد مشروعات 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.