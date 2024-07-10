محافظ الدقهلية: المنصورة عاصمة مصر الطبية بفضل جامعتها ومراكزها المتخصصة

الدقهليه شريف الديب

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، لتقديم التهنئة له ولنائبه الدكتور أحمد العدل لتوليهم مسئولية محافظة الدقهلية.

وأشار اللواء مرزوق إلي أن جامعة المنصورة من الجامعات العريقة التي أصبحت لها بصمة متميزة بين الجامعات المحلية والدولية وأصبح يتوافد عليها الطلاب من كافة الدول العربية وغيرها لتلقي التعليم بها بفضل تميز أعضاء هيئة التدريس بها .



وقال "المحافظ " إن جامعة المنصورة بفضل مراكزها الطبية المتخصصة جعلت مدينة المنصورة عاصمة مصر الطبية حيث يأتى إليها مرضي وزوار من كل أنحاء محافظات مصر ومن كافة الدول العربية لتلقي العلاج بمراكزها الطبية .



وأكد اللواء مرزوق علي أنه سيكون هناك تعاون مثمر بين المحافظة وجامعة المنصورة في شتي المجالات لتقديم كافة الخدمات لأبناء الدقهليه في جميع القطاعات الخدمية وفي مقدمتها القطاع الطبي والمساهمة في تطوير المحافظة من خلال مراكزها البحثية المتنوعة والمتخصصة.