محافظ الجيزة: توسعة ورفع كفاءة مدرسة نكلا الثانوية بتكلفة 15 مليون جنيه

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة منشأة القناطر لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ بها ومدى الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من الأعمال بتلك المشروعات.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لتوسعة ورفع كفاءة مدرسة نكلا الثانوية المشتركة والتى تشمل إقامة مبنى تعليمي جديد بتكلفة 15 مليون جنيه ويضم 12 فصل ومعامل وصالة أنشطة وغرف إدارية.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية التوسع فى إنشاء مدارس جديدة ودخولها الخدمة لاستيعاب الكثافات الطلابية الكبيرة التي تعاني منها العديد من مدارس المحافظة الي جانب أهمية إضافة مبانى جديدة للمدارس الحالية لتحقيق أقصي استفادة منها، لافتًا أن العام الدراسي القادم سوف يشهد دخول مدارس جديدة بكافه قطاعات المحافظة.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد مراحل التنفيذ لكوبرى أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر لربط مدينة أشمون بالمنوفية ومدينة أبو غالب بالجيزة وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات والحفاظ على أرواح المواطنين.

واختتم المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروع الرصف بـطريق ترعة محمود خليل من طريق الملك حتى طريق 19 ببرقاش بطول 5 كم، ووجه برفع معدلات أعمال الرصف وفقًا للجدول الزمني المحدد مع سرعة إنهاء الأعمال وفقًا للمعايير الفنية اللازمة.

رافق المحافظ، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والكبارى بالجيزة، وأشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وعبد الناصر سعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية.