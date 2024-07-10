محافظ أسيوط يوجه بصيانة كشافات الكهرباء بالطرق والشوارع

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بتكثيف أعمال صيانة كشافات الكهرباء بالطرق والشوارع لإعادة وتحسين مستوى الإنارة ضمن الجهود المبذولة لتحسين المستوى المعيشى ورفع قدرات البنية الأساسية حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحقيقًا لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.



وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم صيانة الكشافات وتركيب واستبدال لمبات واستكمال أعمال صيانة الأعمدة والأسلاك الكهربية وتركيب كشافات الكهرباء حيث تم استبدال 34 كشاف معطلة على الطريق السريع "أسيوط / الغنايم" وعمل صيانة لبعض الكشافات بشوارع المدينة لرفع كفاءة الإنارة العامة أمام عبور المواطنين وحركة السيارات حفاظًا على الأرواح وتجنب الحوادث وتنفيذ خطط التنمية الموضوعة .



ووجه محافظ أسيوط مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم، باستمرار رصد الأعطال وصيانة أعمدة الإنارة العامة بالطرق والشوارع وتغيير الكشافات التالفة والأسلاك المتهالكة لتقديم خدمه آمنه للمواطنين مع مراعاة تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء مشيرًا إلى متابعته الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية بالمراكز والقرى.