محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى أبو تيج النموذجي ويكرم مديرها وأطباء وممرضين

أسيوط - هيثم البدرى

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط جولة مفاجئة لمستشفى أبوتيج النموذجي للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى وانتظام العمل وذلك ضمن جولاته الميدانية للمستشفيات، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين ومدى انتظام سير الأعمال، وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية .. رافقه خلالها الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ويسري كامل مدير المتابعة الميدانية.

وتفقد محافظ أسيوط، خلال جولته الأقسام المختلفة داخل المستشفى منها الاستقبال والطوارئ، وحدات الرعاية المركزة، الأطفال المبتسرين، وحدات الأمراض العصبية، ومخزن الأدوية وصيدلية الطوارئ، واطمأن على صحة المرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقرر المحافظ تكريم مدير المستشفى ونائبه وطاقم العناية المركزة من الأطباء والتمريض، وإرسال خطاب شكر لوزير الصحة بأسمائهم نظراً لانتظام العمل والالتزام بمعايير النظافة وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه ليكونوا مثال متميز وقدوة لجميع العاملين بالمستشفى وقدم لهم الشكر مؤكداً استمرار تقديم كافة الدعم للارتقاء بمنظومة الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى المحافظة.

وأكد المحافظ، أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير انتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين عليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل وإثابة المتميزين موجهاً بتقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين.