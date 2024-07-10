محافظ أسيوط فى زيارة مفاجأة لمستشفى صدفا المركزى لمتابعة سير العمل

أسيوط-هيثم البدرى

فاجأ اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، العاملين بمستشفى صدفا المركزي للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي وللمترددين على المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة، ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

وقام المحافظ بتفقد أقسام الاستقبال والمبتسرين وبنك الدم واطمأن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي بصورة جيدة، كما تفقد صيدلية المستشفى للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، كما استمع المحافظ لعدد من المرضي والمترددين على المستشفى واستفسر منهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وقرر المحافظ تكريم عددًا من الأطباء والتمريض بأقسام العناية المركزة والمبتسرين وإرسال خطاب شكر بأسمائهم لوزير الصحة لجهودهم المتميزة في تقديم خدمة ورعاية طبية بالمرضى ورعايتهم الطبية اللائقة كنموذج للأطباء وأعضاء التمريض المتميزين.



وأكد المحافظ حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية والصحية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الطبية لافتا إلى أن المحافظة تشهد تطوير في المنظومة الصحية، حيث يجري في الوقت الحالي رفع كفاءة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة.