محافظة مطروح تبدأ التخطيط للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.. صور

مطروح – حسن مشالي

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بدء مراحل التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية، من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في 29 قرية وعدد من التجمعات السكانية، في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والعميد محمد أحمد رمضان استشاري مجلس الوزراء، ورؤساء المدن والقرى المعنية .

واستعرض اللقاء، جهود الانتهاء من معاينة 15 وحدة محلية قائمة و 16 مركز شباب، و 26 نقطة إسعاف، بالمرحلة الثانية بمركز مرسى مطروح والحمام والضبعة وسيدي براني والسلوم و النجيلة، وتم توقيع نموذج محضر معاينات للمشروعات بقرى مدينة سيدي برانى، المستهدفة في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية، حياة كريمة بمطروح، وجارِ استكمال المعاينات بمركز سيوة وباقي القطاعات خلال الأسبوع المقبل.

وقامت اللجنة بمعاينة مشروعات عدد من القطاعات، بحضور ممثلي مراكز المدن والاسعاف والشباب والرياضه، مع عمل زيارات ميدانية لمركزي الحمام والضبعة في الفترة من 26 إلى 28 يونيو الماضى ومراكز مرسي مطروح و النجيلة وبراني والسلوم خلال الفترة من 6 إلى 9.يوليو الجاري

وتم توقيع المحاضر للمشروعات، التي تم معاينتها من رؤساء القري والمراكز والتوجيه لمراكز المدن بعمل محاضر معاينة وكروكي، لكل مشروع واعتماده من مجلس المدينة، وإرساله للمحافظة تمهيداً لتخصيص الأراضي اللازمة لذلك .

وأكد محافظ مطروح، على الاهتمام الكبير من الدولة بمبادرة حياة كريمة، مع أهمية تحقيق أقصى استفادة للمواطنين في القرى المدرجة بالمرحلة الثانية وعددها 29 قرية وتوابعها و7 تجمعات ليصبح إجمالى القرى المستفيدة من المبادرة 40 قرية، على مستوى المحافظة من اجمالى 56 قرية بنسبة نحو 70 % من عدد قرى المحافظة.

وأشار محافظ مطروح، إلى أنه تم الانتهاء من حصر كافة احتياجات ومطالب المواطنين بالقرى والتجمعات المستهدفة بالمحافظة، وإعداد خطة تنموية متكاملة في كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق المطلوبة، تمهيدا لبدء دخول المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريم حيز التنفيذ.



اجتماع تنفيذي لاطلاق المرحلة التانية من حياة كريمة بمطروح



حياة كريمة في مطروح تبدأ المرحلة الثانية



محافظ مطروح يتابع اعمال المبادرة الرئاسية