متحدث الوزراء: الحكومة ملزمة بوقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو

كتب محمد شعلان

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن تواصل الحكومة مع المواطنين والاعلام محل الاهتمام خلال الفترة المقبلة خاصة مع توجيهات الرئيس السيسي بأهمية التواصل مع الرأي العام ومشاركة كافة الموضوعات ذات الأولوية وسيكون محل اهتمام ومتابعة الفترة المقبلة.

وأشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن الحكومة ملتزمة بما أعلنه رئيس الوزراء من وقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو، موضحا أن ما تم اليوم من وقف تخفيف الأحمال هو محاولة لمعرفة الحجم الدقيق من الوقود لاحتياج قطاع الكهرباء.

وتابع: "ما يحدث اليوم وهو محاولة لمعرفة الحجم الحقيقي المطلوب ومع انتهاء اليوم سيتم قياس حجم الاستهلاك ومعرفة الاحتياجات وبناء عليه سيتم تحديد الحجم المطلوب من الوقود واحنا لا ننتظر للأسبوع الثالث من شهر يوليو والدولة وفرت 1.2 مليار دولار لشراء احتياجات الوقود لقطاع الكهرباء".

