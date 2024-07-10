متحدث الوزراء: اجتماع اليوم لمتابعة تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين

إبراهيم حسان

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الأزمة الحالية للكهرباء كما أوضح من قبل رئيس مجلس الوزراء، نتيجة تزايد الاستهلاك، والحاجة لتوفير المزيد من الموارد المالية التى تمكن من شراء الوقود اللازم لعمل شبكة الكهرباء والمحطات.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى يذاع عبر قناة dmc: "فيما يتعلق بإدارة المحطات، فهناك حاجة لرفع كفاءة المحطات مع ترشيد الوقود المستخدم، بهدف توفير الموارد المالية للدولة من خلال تعظيم القدرة على توليد الكهرباء من محطات الشبكة القومية للكهرباء، وفى نفس الوقت العمل على ترشيد عملية استخدام الوقود في المحطات، وهذه خطة وزارة الكهرباء".

وتابع الحمصاني: "اجتماع اليوم يأتى فى إطار متابعة تنفيذ مجموعة من الإجراءات، في إطار خطة وزارة الكهرباء لتطوير القطاع ورفع كفاءته، لتلبية احتياجات المواطنين".

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع الاتحاد العام للغرف التجارة واتحاد الصناعات لضبط أسعار السلع في الأسواق، وسوف تستمر تلك الجهود خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الجهات الرقابية تقوم بدور مهم، ذلك أن التعامل مع قضية ضبط الأسعار فى الأسواق تتم من خلال عدة محاور، أولها الرقابة على الأسواق.