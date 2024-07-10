متحدث الوزراء: إصلاح الجهاز الإدارى للدولة لبناء كوادر لديها القدرة على العمل

كتب محمد شعلان

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن هناك حاجة لعملية إصلاح شامل وهيكلي للجهاز الإداري للدولة.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه سيتم بناء كوادر مدربة لديها القدرة على العمل، وأن تكون هناك قيادات من الصف الثاني والثالث لأننا بحاجة لبناء هذه القيادات في الإدارات المختلفة لتكون قادرة على العمل في مختلف الوزارات.

وأكد المستشار محمد الحمصانى أنه سيتم تنظيم عملية إصلاح شاملة لتطبيق الإجراءات وتيسير العمل داخل الإدارات المختلفة وبناء الكوادر والقيادات.