مبادرة شبابية فى كافة أنحاء أحياء بورسعيد تحت عنوان "ازرع شجرة".. صور

بورسعيد - محمد عزام

دشن عدد من الشباب في محافظة بورسعيد، مبادرة أطلقوا عليها اسم "ازرع شجرة"، وذلك لنشر الشجر فى كافة الأحياء بمحافظة بورسعيد، تزامنا مع التغيرات المناخية التى يواجهها العالم.

وأكد محمود فيشارة، أحد القائمين على هذه المبادرة، أنه تم زراعة أكثر من 300 شجرة فى كافة المناطق والأحياء بمحافظة بورسعيد، ومستمرين فى تغطية أماكن أخرى خلال هذا الأسبوع.

ويشارك فى مبادرة "ازرع شجرة" عدد من الشباب يقومون بإحضار الشجر وزراعته من خلال مشاركة مجتمعية منهم وبعض الأهالى الحرصين على المشاركة فى هذه المبادرة.

وأشاد المواطنون فى محافظة بورسعيد بهذه المبادرة قائلين: "نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا العمل المحترم والذى تتم الدعوه فيه لزرع شجره من أجل تجميل وتزيين المدينة باللون الأخضر الذى يبعث فى النفس البهجه ويدخل عليها السرور بخلاف المنافع الأخرى الكثيره والتى لا حصر لها.. ازرع شجره تحصد خيرا".



أشجار البو نسيانا



الأشجار في السيارة



الأشجار



الشباب القائمين على المبادرة



بعد الزراعة



زراعة احد الأشجار