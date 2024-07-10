لو عاوز تطلع السماء وتشوف سحر الآثار بالأقصر جرب البالون الطائر.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" من أرض مطار البالون الطائر فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، أجواء السحر والجمال ولحظات تجهيز البالونات الطائرة للشركات المختلفة للإقلاع من أرض المطار، للاستمتاع فى رحلة مغامرة مميزة فى سماء الغرب لمشاهدة سحر الحضارة المصرية القديمة من الأعلى للمعابد والمقابر المختلفة، بجانب الطبيعة الجبلية والطبيعة الخضراء من أعلى نقطة بالمدينة.

وتبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجرًا، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تمامًا.

ومن جانبه قال خالد سليمان، أحد العاملين بقطاع البالون الطائر، إنه لدى زيارات السياح للأقصر يحجز الجميع رحلات البالون الطائر، والتى يبدأ منها يومه السعيد من قلب مطار البالون الطائر فجرًا بالتوجه عبر المراكب النيلية للبر الغربى للإستمتاع بالتحليق فى أعلى نقطة بالسماء، حيث تحصل الشركات فجرًا على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن.

وأضاف خالد سليمان لـ"اليوم السابع"، أنه قبل التحليق صباحًا يتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، ويتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.



تجهيز البالونات الطائرة قبل التحليق غرب الأقصر



تجهيز رحلات البالون للإقلاع فى سماء البر الغربى