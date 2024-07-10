كيف تستهدف الحكومة توسيع مشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات الصحية؟

كتب وليد عبد السلام

قال برنامج عمل الحكومة 2024/2027 إن الدولة تستهدف العمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للطبقات الأكثر احتياجًا من خلال الآتي:-

١ - مع توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال ضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتى الآن، والبدء في إدراج غير القادرين على سداد اشتراكات التأمين الصحي على دفعات عن طريق تقديم الأولوية لبعض المحافظات والتي تعاني من نسب فقر عالية.

٢- التوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية لتغطية جميع محافظات الجمهورية.

٣- القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، مع زيادة عدد المرضى الذين يعالجون ضمن قوائم الانتظار للعمليات.

٤- زيادة تمويل العلاج على نفقة الدولة في الخارج للحالات الحرجة.

٥- العمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

٦- تطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية وسد العجز في القوى البشرية وخاصة في المناطق النائية مع سد العجز من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الطبية.

٧- تشجيع المستثمرين في القطاع الصحي، وتسهيل حصولهم على التمويل لإقامة منشآت صحية في المدن الجديدة والحدودية.

٨- تقليل معدلات التردد على المستشفيات من خلال تعظيم الخدمات بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء وحدات تخصصية وزيادة ساعات العمل بها مع توفير الخدمات الوقائية في الصحة من أجل التقليل من نسب الأمراض مثل دعم الرضاعة الطبيعية والولادة الطبيعية الآمنة وعيادات رعاية الحمل وعيادات المسنين والمستشفى في المنزل.

٩- استمرار العمل على تحديث المرافق الطبية وإمدادها بأحدث التجهيزات والمعدات اللازمة.

١٠ - تطوير خدمات الإسعاف والطواري لضمان تقديم خدمة طبية متقدمة.

١١- تطوير وإعادة تأهيل جميع المراكز المتخصصة مثل الأورام والقلب المفتوح والعنايات المركزة والحضانات على مستوى الجمهورية.

١٢- التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية المتكاملة والتأهيل لمرضى الإدمان.