كتب أحمد حسن

حصل اليوم السابع علي كراسة شروط حجز وحدات مشروع نزهة التجمع بالقاهرة الجديدة والتابع لصندوق حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لقطاع الإسكان والمرافق بـ وزارة الإسكان.

ومن المقرر أن يتم طرح كراسات الشروط علي موقع بنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14-7-2024 وتستمر فترة الحجز حتي يوم الخميس الموافق 15-8-2024.

وتتنوع مساحة الوحدات المطروحة ما بين 115متر وحتي 137 متر، بفترات أقساط تتراوح ما بين 3 سنوات و5 سنوات .

وبدأ حساب تمويل الإسكان الاقتصادي نشاطه في مجال تمويل إقامة وحدات سكنية والمرافق الخاصة به اعتباراً من عام 1987، وقد تنوعت أشكال مساهمات الحساب ما بين تمويل وتنفيذ بعض المشروعات وتقدر هذه المساهمات بعدد ٤٠ ألف وحدة سكنية تقريبا أو توفير التمويل لبعض الجهات والهيئات بغرض توفير الاسكان للفئات المختلفة.

في ضوء تنوع الأفكار ووضع خطط جديدة استمرارا لمسيرة الحفاظ علي الأهداف التي أنشئ من أجلها الحساب، وفي ظل الأحداث والتغيرات التي شهدتها البلاد في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد قامت إدارة الحساب بالتفكير في وضع آليات وتصور جديد للمساهمة والمشاركة في حل مشكلة الإسكان.

وفي إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتلبية رغبات مختلف شرائح المجتمع في توفير الوحدات السكنية، فإن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في حساب تمويل الإسكان الاقتصادي تطرح مشروع نزهة التجمع الثالث مرحلة تكميلية بالتجمع الثالث - بمدينة القاهرة الجديدة بعدد (80) وحده كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 115 م ۲ : 137 م ٢.