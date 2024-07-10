قادة وزعماء أوروبا يعربون عن دعمهم لأوكرانيا في إطار قمة الناتو

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أعرب عدد من القادة الأوروبيين عن دعمهم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، تزامنا مع قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في واشنطن، بمناسبة مرور 75 على تأسيس أكبر تكتل عسكري حول العالم.



وأوردت صحيفة "الجارديان البريطانية عبر موقعها الألكتروني قول رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثًا كير ستارمر الذي أكد خلاله أن قمة "الناتو" أتاحت الفرصة للبحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سبل الدعم التي يحتاجها، لافتًا إلى أهمية استغلال هذه الفرصة مع الحلفاء للتأكد من أن هذا الدعم متفق عليه.



وأشار إلى أن القمة توجه رسالة واضحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها أن "الناتو أكثر عزمًا ووحدة الآن من أي وقت مضى".



كما نقلت الصحيفة قول رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز الذي صرح، فور وصوله إلى القمة، بأن أوكرانيا لا تدافع عن نفسها فقط لكنها تدافع عن قيم الديمقراطية والقانون الدولي ومبادئ النظام العالمي الذي يستند إلى القواعد.



وشدد المستشار الألماني أولاف شولتز على أهمية دعم "الناتو" لأوكرانيا، وأوضح: "أن ألمانيا أكبر دول الحلف في أوروبا. وهذا يحملنا مسؤولية خاصة جدا إزاء هذا الشأن. ويمكنني القول بمنتهى والضوح إننا سنفي بمسؤوليتنا". كما أعلن أيضًا مكتب رئيس وزراء النرويج تبرع أوسلو بـ 6 مقاتلات من طراز "أف-16" إلى أوكرانيا هذا العام.



وأكد رئيس الوزراء الهولندي ديك سكوف أيضًا دعم بلاده المستمر لأوكرانيا، مُشيرًا إلى أن بلاده تعمل حاليًا مع الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا ورومانيا في سبيل تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني من خلال إمداد كييف بمقاتلات "أف-16".

وأوردت "الجارديان" تغريدة دونتها رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس عبر موقع "أكس"، شددت خلالها على ضرورة "تكثيف الدعم المستمر لأوكرانيا في حربها ضد روسيا وانضمامها للحلف، وإبقاء التهديد الروسي على رأس أولويات (الناتو) وتعزيز الإنفاق الدفاعي وتعميق الشراكي العالمية".



يُشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن في وقت سابق اليوم أن دفعة من طائرات "إف-16" في طريقها الآن إلى أوكرانيا قادمة من الدنمارك.