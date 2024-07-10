في مشهد حضارى.. محافظ جنوب سيناء الجديد ينظم احتفالية لتكريم خالد فودة

جنوب سيناء: فايزة مرسال

استقبل اللواء دكتور خالد مبارك، بمطار شرم الشيخ الدولي اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء السابق، يرافقه الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، وأقام محافظ جنوب سيناء احتفالية لتكريم محافظ جنوب سيناء السابق بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ، بحضور القيادات التنفيذية ، وعددا من رجال الأعمال والمستثمرين، والعاملين بالمحافظة.



بدأ اللقاء بترحيب محافظ جنوب سيناء بالمحافظ السابق، وأكد علي أن الدولة المصرية تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصبحت تعمل وفق منظومة مؤسسية تتكامل فيها وتترابط كافة المؤسسات والأفراد لإعلاء المصلحة العليا للدولة وتحقيق آمال وطموحات أبناء المحافظة وتلبية طلباتهم، وأثنى المحافظ علي كم المشروعات التنموية والخدمية التي تمت خلال الفترة السابقة، مؤكدا علي استمرار ومواصلة عجلة التنمية وتحقيق مطالب المواطنين.

وأعرب اللواء دكتور خالد فوده المحافظ السابق عن سعادته بحضور اللقاء، مؤكدا علي اطمئنانه التام باستكمال المشروعات والتنمية علي ارض المحافظة وخاصة ان اللواء دكتور خالد مبارك من الهيئة الهندسية وله الخبرات العديدة في مجال الإنشاءات وأعرب عن خالص تمنياته للمحافظ بالتوفيق والسداد في أداء عمله والنهوض بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة..



وفي ختام اللقاء قام المحافظ بإهداء المحافظ السابق درع باسمه ودرع آخر باسم العاملين بالمحافظة ورجال الأعمال ثم أهداه نسخة من كتاب الله، وتم التقاط الصور التذكارية



جانب من التسليم والتسلم



جانب من الفاعليات (2)



جانب من الفاعليات (3)



جانب من الفاعليات



جانب من الفاعليات



جانب من الفاعليات