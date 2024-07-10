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عبر دخان الشيشة.. سفير بريطانيا بالعراق لهولندا: حان وقت الانتقام.. فيديو

الأربعاء، 10 يوليو 2024 04:04 م
عبر دخان الشيشة.. سفير بريطانيا بالعراق لهولندا: حان وقت الانتقام.. فيديو سفير بريطانيا فى العراق ستيفن هيتشن
وكالات

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توعد سفير بريطانيا في العراق، ستيفن هيتشن، هولندا بالهزيمة في مباراة نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، اليوم الأربعاء.

وبحسب موقع سكاى نيوز، قال السفير البريطاني في فيديو مصور: "أمسية جميلة بغدادية، على ضفة دجلة الخالدة ولكن عندي رسالة خطيرة كسفير ودبلوماسي يجب أن أقول أن هولندا بلد صديق والشعب الهولندي قريب منا ثقافيا ودينيا وتاريخا لكن كمؤرخ هناك بعض الأشياء لا أستطيع تجاهلها".

 

 

وأضاف هيتشن الذي كان يتحدث وهو يدخن الشيشة: "على سبيل المثال في سنة 1667 دخلت القوات البحرية الهولندية المياه البريطانية وأحرقوا الأسطول البريطاني، يوم أسود في تاريخنا وقد انتظرنا 4 قرون نفكر في هذا الموضوع".

وتابع السفير البريطاني في بغداد: "غدا أعتقد أن هناك فرصة... رسالتي اليوم إلى الشعب الهولندي والسفير الهولندي حان وقت الانتقام".

ويلتقي المنتخب الإنجليزي بنظيره الهولندي، مساء الأربعاء، في مواجهة توصف بـ "النارية" ضمن منافسات نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.







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بغداد

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