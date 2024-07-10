عبر دخان الشيشة.. سفير بريطانيا بالعراق لهولندا: حان وقت الانتقام.. فيديو

وكالات

توعد سفير بريطانيا في العراق، ستيفن هيتشن، هولندا بالهزيمة في مباراة نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، اليوم الأربعاء.

وبحسب موقع سكاى نيوز، قال السفير البريطاني في فيديو مصور: "أمسية جميلة بغدادية، على ضفة دجلة الخالدة ولكن عندي رسالة خطيرة كسفير ودبلوماسي يجب أن أقول أن هولندا بلد صديق والشعب الهولندي قريب منا ثقافيا ودينيا وتاريخا لكن كمؤرخ هناك بعض الأشياء لا أستطيع تجاهلها".

استذكر حرباً قبل قرون بين البلدين.. سفير بريطانيا في العراق يتوعّد #هولندا بالهزيمة في نصف نهائي #يورو_2024 من خلال فيديو نشره على حسابه #سوشال_سكاي #بريطانيا pic.twitter.com/uaNayFfAzQ — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 10, 2024

وأضاف هيتشن الذي كان يتحدث وهو يدخن الشيشة: "على سبيل المثال في سنة 1667 دخلت القوات البحرية الهولندية المياه البريطانية وأحرقوا الأسطول البريطاني، يوم أسود في تاريخنا وقد انتظرنا 4 قرون نفكر في هذا الموضوع".

وتابع السفير البريطاني في بغداد: "غدا أعتقد أن هناك فرصة... رسالتي اليوم إلى الشعب الهولندي والسفير الهولندي حان وقت الانتقام".

ويلتقي المنتخب الإنجليزي بنظيره الهولندي، مساء الأربعاء، في مواجهة توصف بـ "النارية" ضمن منافسات نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.