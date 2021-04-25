وكتب هيكى فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أوردتها قناة (السومرية نيوز) - "أشعر بحزن بالغ لما تردد عن حريق مستشفى ابن الخطيب فى بغداد".. مضيفا "تعازينا القلبية للضحايا وعائلاتهم وللشعب العراقى الذى فجع بهذه المأساة".