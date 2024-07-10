اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يوليو 2024 05:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والجبر

الأربعاء، 10 يوليو 2024 04:30 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والجبر طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يؤدى اليوم الأربعاء طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية


وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات وعدد أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024، موضحة أن الامتحان سيكون بنفس مواصفات العام الماضى ولا تغيير فى شكل أو عدد أسئلة الامتحان وأنه سيتضمن نسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالى، مضيفة أن امتحان علم النفس والاجتماع سيكون بنظام الأوبن بوك حيث سيتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن أهم المصطلحات والخرائط فى المادة، حيث يتم تسليمها فى نهاية الامتحان مرة أخرى، مشددة بعدم الشطب أو الكتابة على الكتيب.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024 المقالية والموضوعية «اختيار من متعدد» تشمل 46 سؤالًا، بواقع سؤالين مقالى و44 سؤالا اختياريا من متعدد، حيث يتم توزيع درجات المادة بواقع 40 سؤالا بدرجة واحدة للأسئلة الاختيار من متعدد و6 أسئلة بدرجتين، ليكون العدد الكلى للأسئلة 46 سؤالا، وزمن الاختبار فى هذه المادة 3 ساعات.

 

وأوضحت الوزارة أن مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة تتضمن 46 سؤالا منها 44 سؤالا اختياريا من متعدد وسؤالين مقالى، أما الجبر والهندسة الفراغية تتضمن 20 سؤالا 18 سؤالا اختياريا من متعدد وسؤالين مقالى.







الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2024

تسريب امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانوية العامة اليوم

الثانوية العامة جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة 2024

امتحان كيمياء ثانوية عامة 2024

امتحان التاريخ للثانويه العامه 2024

امتحان الكيمياء للثانويه العامه

تسريب امتحان الكيمياء

تسريب امتحان التاريخ

الثانوية العامة امتحانات

الثانوية العامة بالانجليزي

بوابة الثانوية العامة

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024

تسريب امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024

تسريب امتحان الجبروالهندسة الفراغية 2024

امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية 2024



الموضوعات المتعلقة

تصحيح امتحانات ثانوية عامة.. مراجعة بيانات الطلاب قبل تقدير الكيمياء والجغرافيا

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 07:00 ص

وزارة التعليم: امتحان اللغة الثانية لطلاب الثانوية المكفوفين سارت دون مشكلات

الإثنين، 08 يوليو 2024 04:06 م

أقوى مراجعة نهائية لمادة الجبر لن يخرج عنها امتحان الثانوية العامة.. فيديو

الإثنين، 08 يوليو 2024 06:15 م

مواصفة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة وتوزيع الدرجات

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 10:54 ص

مواصفة وتوزيع درجات امتحان علم النفس والاجتماعى للثانوية العامة 2024

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 12:09 م

مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة