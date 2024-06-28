تليفزيون "بريكس" ينوه بمساعى الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات للسوق العالمية

(أ ش أ)

سلط تليفزيون بريكس اليوم الجمعة، الضوء على المساعى والجهود التى تقوم الحكومة المصرية، فى الوقت الراهن، لزيادة حجم الصادرات من خلال تعزيز القدرة التنافسية للسلع المصرية وتوسيع نطاق وصولها للسوق العالمية.

ونقل التلفزيون مقتطفات من وقائع اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاستراتيجيات اللازمة والخطط الرامية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، مؤكدا جهود تطوير المنتجات المصرية وتقديم حوافز للاستثمار.

كما أبرزت الصحيفة تأكيد رئيس الوزراء على أهمية تعويض المصدرين المصريين في الوقت المناسب عن التكاليف التي أنفقوها من أجل تحفيز النمو.

وأشار إلى عرض وزير التجارة والصناعة المصرى أحمد سمير، بشأن مبادرات دعم الصادرات التي تم إطلاقها خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2023 والتي ستعمل على زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 40 في المائة.

وأشار التلفزيون إلى أن المناقشات تناولت - أيضا - تقييم فاعلية نظام دعم الصادرات الحالي وتقديم مساعدات تقنية وتكنولوجية إضافية للشركات المصدرة.