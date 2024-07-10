روسيا: العثور على مستوطنة قديمة عمرها أكثر من 2200 عام

موسكو (أ ش أ)

عثر علماء آثار روس على أطلال مستوطنة قديمة مفقودة، يزيد عمرها على 2200 عام بالقرب من مدينة تولا الروسية، تعود إلى العصر الحديدى المبكر.

وذكر موقع روسيا اليوم، اليوم الأربعاء، أن علماء الآثار من محمية متحف "ميدان كوليكوفو" عثروا في هذه المستوطنة على قطعة نقود نحاسية وزنها 1.98 غرام صكت في بانتيكابايوم في 275-245 قبل الميلاد، ما يعني أن عمر هذه المستوطنة أكثر من 2200 عاما.

وأضاف أن هذه المستوطنة القديمة، التي كانت قائمة في القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد ، تقع على الضفة اليمنى لنهر سوخايا فورونكا، ومع أن المستوطنة ليست كبيرة (55 × 25 مترا)، إلا أنها محاطة بتحصينات مثيرة للإعجاب لا تزال محتفظة بشكلها حتى الآن، كما يحيط بالمستوطنة ثلاثة أسوار ترابية ارتفاعها حوالي 2 متر ، وثلاثة خنادق يصل عمقها إلى 1.5 متر.

وأشار الموقع إلى أن هذه المستوطنة محصنة من جميع الجهات لأنها كانت بمثابة مركز ديني أو ملجأ، كانت تحفظ فيه الأشياء الثمينة، أما حياة الناس اليومية فكانت تجرى خارج هذه التحصينات.